新冠肺炎｜孔繁毅：病徵輕微者遲求醫加重炎症反應　病毒威力無提高 (17:30)

孔繁毅表示，第四波疫情的病毒株與9月底尼泊爾病毒株相若，威力差不多。他在瑪麗醫院工作，院內負壓深切治療病牀大多數由長者使用，但亦有小部分為40至60歲的較年輕患者，比例約是四比一。

第四波病人病毒量十億計

孔繁毅留意到，第四波疫情病人的病毒載量高，「我第一次見到CT值是單位數，即以十億計的病毒」，估計與病人病發後早入院有關，亦可能因天氣轉冷。他提醒，病發後一周是病毒複製期，這時期用抗病藥物最有效，有助減低日後的炎症反應。

料需每年接種新冠疫苗

對於新冠病毒疫苗，孔繁毅預計需要每年接種，視乎人體相關病毒抗體的下降速度，需要做更多研究。至於港大研發的噴鼻式新冠肺炎疫苗，最快明年底至2022年開展第三期臨牀試驗，完成後才有機會推出市面。

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