新冠肺炎｜富山殮房老翁遺體驗出新冠病毒　瑪麗醫院病人初步確診後不治 (17:45)

該老翁家住東頭邨興東樓，12月2日在家中昏迷，當場證實死亡並送往富山殮房。他一名家人同日開始出現咳嗽，接受檢測後確診，屬於歌舞群組相關個案。老翁和家人均去過曾爆疫的新蒲崗新光宴會廳飲茶。至於殮房有多少職員需要檢疫，張竹君表示仍在跟進，如果有關人員有穿保護衣，則不用檢疫。

另外，醫管局總行政經理何婉霞在疫情記者會表示，一名97歲女病人昨在家中昏迷後送往瑪麗醫院，同晚初步確診後，今日凌晨離世。

該病人由救護車送急症室，醫護人員於搶救室為她施心肺復蘇法及插喉協助呼吸，之後送到內科病房治療。至晚上10時，病房職員得悉檢測結果初步呈陽性，隨即將病人轉到隔離病房。她的情況一直惡化，至今日凌晨1時半離世。

由於病人在病房時已插上有接駁過濾病毒功能儀器的呼吸器，因此雖有3名病人曾與她同處一病格，但毋須列作緊密接觸者。院方基於恩恤原因，曾安排病人的女兒入病房探病，逗留了約15分鐘，探病期間有戴外科口罩，故亦毋須列作緊密接觸者。

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