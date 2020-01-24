新冠肺炎｜今增69宗確診　19宗本地個案源頭不明　炮台山診所護士確診 (16:38)

截至今日（12日）凌晨零時，本港新增69宗新型冠狀病毒確診個案。當中64宗屬本地個案，19宗為感染源頭不明；45宗與早前個案相關；其餘5宗為輸入個案。另有約80宗初步確診。
部分群組個案：
．歌舞群組增4宗個案，群組累計714人確診
．日出康城9期地盤增1宗個案，群組累計58人確診
．亞洲國際博覽館社區檢疫設施增兩宗個案，群組累計20人確診
．將軍澳—藍田隧道地盤增1宗個案，群組累計10人確診
衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，炮台山電氣道馮明杰醫生的一名護士確診（個案7431），該護士的家人早前亦確診。護士最後上班日為12月8日，同日感不適，另有多名職員須檢疫，並會通知曾求醫的病人做檢測。
張竹君另補充，中建大廈李念弘醫生昨日確診，他於12月8日開始感不適，同日最後上班，衛生防護中心已要求他暫時關閉診所，傳染期內的病人須檢測。
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