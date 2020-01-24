梁頌恆曾見美官員議員　商向無BNO港青提供庇護「救生艇」 (11:15)

梁頌恆表示，與美國議員、官員會面議題還包括微調制裁香港計劃。他認為制裁現主要針對高級官員，雖是好開始，但只制裁特首林鄭月娥阻止不到警暴或政治打壓，應針對中國命脈，如香港金融系統，令中國回到談判桌。討論亦提及幫忙推動另一流亡港人鄭文傑的「影子議會」計劃等。梁頌恆稱美方反應正面，並關注香港議題。近日美國眾議院通過《香港人民自由和選擇法案》獲兩黨支持，他認為即使拜登上場當美國總統，對香港支持不應改變。他暫未與拜登團隊見面，希望在聖誕前能聯絡見面交換看法。

梁頌恆：早被銀行關戶口 過去4年如林鄭月娥用現金生活

被問到與美官國員或議員談及制裁，是否已預計會觸犯《港區國安法》，梁頌恆稱「欲加之罪何患無辭」，他不打算理會《港區國安法》。至於會否擔心在港資產被凍結，他稱自2016年已被銀行關掉戶口，無資產在港被凍結，過去4年如林鄭月娥般用現金生活。

梁頌恆重申，他9月底出獄後，被疑似執法系統相關者跟蹤，擔心人身安全而離港；他無刑事控罪在身，早前已服刑的非法集結案正上訴，有其他民事案件，包括被立法會追薪約90萬，欠政府訟費500多萬等，他已交予香港法律團隊處理。

他表示，赴美沒有找美國議員幫忙，現在一名美國在地港人的地方暫住，準備申請庇護；又透露在美國有港人小團隊協助聯絡工作，日常開支用自己積蓄，但他現時未有身分可找工作。他會在交庇護申請、完成游說工作後再思考自己動向。

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