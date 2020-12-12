陳浩天涉「光復上水」後拍打警長頭盔　非法集結及襲警罪脫【短片】 (10:28)

陳浩天在庭外表示，案件證明濫捕、濫控情況存在，自言今次無罪釋放是「較好彩」。被問到有否打算離港，陳浩天表示「自己始終鍾意香港，好多想做嘅嘢都係香港，比較自在開心」，所以如無必要不會離開。他寄語同路人無論身在何方，都要努力和保重。

被告陳浩天（29歲）被控於去年7月13日，在上水新運路及智昌路交界，與身分不詳者非法集結，以及襲擊警署警長陳國深。

警長陳國深早前供稱，當日他和隊員被群眾包圍，撤走時遭人從後大力拍打頭盔，轉身看到一名白淨高瘦男子縮手並後退。政府法證化驗師陶志恒供稱，他比對陳浩天的硬照及事發片段中的涉案男子，發現兩人右耳珠均有一個黑點，他不判斷兩者是否同一人。

官：控方欠直接證據指證被告身分

裁判官王詩麗裁決指出，本案爭議在於伸手襲警的疑犯是否被告陳浩天，控方欠缺直接證據指證被告的身分，主要依賴專家證人的意見和環境證供，包括被告身上的八達通卡，有案發當日下午5時32分從港鐵上水站出閘的紀錄。但王官表示，這不足以證明被告是持卡人，加上警員供稱下午5時15分就被示威者包圍，如果被告要趕到上水現場，「似乎時間上有點緊迫」。

對於專家證人根據和外貌特徵等，比對案發片段與被告的硬照，王官認為片中疑犯的眼鏡和波鞋款式普通，而且單憑片中人和被告的右耳珠都有黑點，就認定被告的身分，無疑不夠穩妥。王官續說，片中人以口罩遮蓋臉部，導致「本席處於一個十分困難的位置」，難以憑他的眉毛和眼睛等辨認容貌；基於疑點利益歸於被告，裁定被告兩項罪名不成立。