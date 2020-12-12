黎智英加控勾結外國勢力危害國安　續還押明年4月再訊 (13:00)

【13:00更新】控方申請押後案件，以待警方作進一步調查，包括審視黎智英涉及過千條信息的Twitter帳號、黎智英多個訪問片段、黎過往的海外探訪和活動，以及美國對中國和香港實施的制裁措施。蘇官聽畢雙方陳辭後，押後案件至明年4月16日再訊，他同時拒絕黎智英的保釋申請。

黎智英離開犯人欄時，公眾席多人向他高喊「Jimmy加油」、「老闆加油」，黎智英則揮手和嘗試以心形手勢作回應。

黎智英原定下周二（15日）向高等法院申請保釋。據了解，有關申請將延遲處理，以待黎智英的法律代表就早前的欺詐案，以及本案一併申請保釋。

【11:30】黎智英（73歲）被控2020年7月1日至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員，對香港特別行政區或中華人民共和國制裁、封鎖，或採取其他敵對行動。黎智英由資深大律師鄧樂勤和大律師譚俊傑代表，律政司則由高級助理刑事檢控專員周天行及高級檢控官張卓勤代表。

民主黨前主席何俊仁、楊森、立法會前議員林卓廷、支聯會主席李卓人、社民連主席黃浩銘、天主教香港教區退休主教陳日君等，以及《蘋果日報》社長張劍虹今早到庭旁聽。黎智英的兩名兒子黎見恩和黎耀恩亦有到庭。

旁觀者須安檢禁帶食水入庭

所有人進入該法庭，甚至庭外的延伸席前，均須接受安檢。每人要經金屬探測器掃描全身，亦不可帶食水入庭。反觀同層進行前民族黨召集人陳浩天涉非法集結和襲警一案，各人入庭前便毋須進行安檢。翻查報道，法庭早前處理遭國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子Ramanjit Singh（文子星）案件時，法庭亦設安檢措施，但規模比今次較大。

司法機構回覆查詢時表示，司法機構一向非常重視保安事宜，並不時檢視法院的保安措施，以確保法院的安全和秩序。司法機關亦會與警方保持聯繫，因應實際情況採取適當的保安措施。

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