新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周五（11日）新增86宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月5至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月11日報道：本港今增86宗確診 麗晶花園廁所抽氣扇樣本陽性 龍蟠苑龍珊閣、廣福邨廣智樓、寶達邨達怡樓現多宗個案
○油尖旺區
朗豪坊
花園街街市
香港康得思酒店
好望角大廈 倫敦大酒樓
○九龍城區
紅磡市政大廈
○觀塘區
啟田商場
APM 魚兵衛
成運工業大廈 新匯聚餐廳打冷小廚
○黃大仙區
牛池灣街市
金碧樓 彩楓茶餐
○大埔區
富盈門商場 萬芳冰室
○葵青區
港鐵葵芳站
葵涌廣場 （丸‧茶手作、富華冰室）
葵芳廣場
○沙田區
新城市廣場3期 （1及2樓一田百貨、春水堂）
新城市廣場
好運中心 德興茶餐廳
利安商場 （大家樂、意樂餐廳）
顯徑商場 臨記車仔麵
穗禾苑商場
○東區
高發大廈 鳳城酒家
漁灣邨行政大樓
○離島
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓
海天客運碼頭
資料來源：衛生防護中心（截至12月11日）
新冠肺炎‧確診個案：
大埔廣福邨廣智樓7日累計5確診 區議員連桷璋：分別來自3單位
新冠肺炎‧疫苗：
科興首批100萬劑疫苗明年1月到港 復星/BioNTech/Pfizer首批100萬劑疫苗明年第一季供應【短片】
新冠肺炎‧強制檢測：
1.1萬的士司機完成強制檢測 有承辦商無登記資料531司機要再驗
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介