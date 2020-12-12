港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港周五（11日）新增86宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（12月5至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月11日報道：本港今增86宗確診 麗晶花園廁所抽氣扇樣本陽性 龍蟠苑龍珊閣、廣福邨廣智樓、寶達邨達怡樓現多宗個案

○油尖旺區

朗豪坊

花園街街市

香港康得思酒店

好望角大廈 倫敦大酒樓

○九龍城區

紅磡市政大廈

○觀塘區

啟田商場

APM 魚兵衛

成運工業大廈 新匯聚餐廳打冷小廚

○黃大仙區

牛池灣街市

金碧樓 彩楓茶餐

○大埔區

富盈門商場 萬芳冰室

○葵青區

港鐵葵芳站

葵涌廣場 （丸‧茶手作、富華冰室）

葵芳廣場

○沙田區

新城市廣場3期 （1及2樓一田百貨、春水堂）

新城市廣場

好運中心 德興茶餐廳

利安商場 （大家樂、意樂餐廳）

顯徑商場 臨記車仔麵

穗禾苑商場

○東

高發大廈 鳳城酒家

漁灣邨行政大樓

○離島

港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

海天客運碼頭

 

資料來源：衛生防護中心（截至12月11日）

新冠肺炎‧確診個案：

衛生署牙科手術助理員、中藥檢測中心員工初步確診

大埔廣福邨廣智樓7日累計5確診　區議員連桷璋：分別來自3單位

再有兩名機場警區警員初步確診 

新冠肺炎‧疫苗：

科興首批100萬劑疫苗明年1月到港 復星/BioNTech/Pfizer首批100萬劑疫苗明年第一季供應【短片】

新冠肺炎‧強制檢測：

1.1萬的士司機完成強制檢測　有承辦商無登記資料531司機要再驗

麗晶花園近百居民今早排隊檢測　居民批安排混亂失當

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