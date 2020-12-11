梁頌恆美國尋求庇護　稱被跟蹤憂自身危險　離港前3小時買機票 (22:17)

梁頌恆接受《明報》電話訪問，承認於11月30日離港、翌日抵美，現身處華盛頓。他稱，9月底因立法會非法集結案刑滿出獄後，一直發現被多人跟蹤，憂慮自身有危險，故決定離港赴美，並透露因安全理由，在起飛前3小時才購買機票，自言現時尚未申請庇護，當日是在美國領事館申請簽證離港。

梁頌恆自言由出獄至離開期間有掙扎過，「很多港人會思考去留問題，相信大家知悉當中的掙扎位，大家都在這地長大、讀書、工作，可能去年曾一同奮鬥，離開並非如此容易」。他說心情矛盾，至今仍希望有朝一日可返港，「回到屬於香港人的香港，會為此事努力」。

被問到為何選擇美國，他稱在歐洲、英國均有社運人物，但美國、加拿大相對較少，認為分工上應有人赴美。他稱，抵達美國至今曾會見當地人物，倡議對中港金融制裁、以及賦予1997年後出生、無英國國民（海外）護照（BNO）的香港年輕人具體救生艇措施等。

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