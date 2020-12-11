北區醫院病房毆打案　官稱首被告除因認罪不會額外減刑 (19:21)

3名被告依次為歐國偉（26歲）、鄧文謙（25歲）和林易昇（31歲），第一、二被告在案件開審當天認罪，第三被告不認罪受審後被定罪。案中其中一人正停職，其餘兩人分別已離職及遭終止聘用。

辯方3名大律師求情時均提及「七警案」，其中首被告的代表大律師表示，此案比起「七警案」嚴重，並指出此案的控罪刑責較重。辯方指出，首被告對62歲事主鍾志華有歉意，亦熱愛擔任警員，但明白警方必定會就此事將他革職。辯方另打算呈上超過30封求情信，遭法官陳仲衡反問「有必要呈上30封求情信嗎？」，表明首被告除因認罪外，不會就其他原因額外減刑。

辯方續說，現為個人健身教練的次被告，事發後受「起底」影響，多次遭他人上門按門鈴騷擾；又提及次被告上班時曾遇上首被告的爺爺吊頸自殺，次被告親手將屍體拿下，自此首、次被告關係情如手足，故看到首被告遭事主踢到後，過度反應一同犯案。

至於第三被告，辯方稱他只是「無心之失」，在案發的兩分鐘內做了最壞的決定，對事主致歉。