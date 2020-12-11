社民連成員涉肩撞警控襲警　警長稱被告衝撞胸口「成個人瞓喺我身上」 (18:37)

去年6月9日，民間人權陣線發起反修例大遊行。社民連幹事謝寄安當日涉在軒尼詩道與堅拿道西交界越過警方封鎖線後，用肩衝向一名正執勤警長的胸口令他倒地，導致其右肩泛紅和右手肘擦傷，被控一項襲警罪。他早前否認控罪，案件今（11日）在東區裁判法院開審。辯方稱被告走近是想拾回跌在地上的眼鏡，警長對其說法沒有意見。
被告謝寄安（25歲）報稱文員，被控於去年6月9日，在軒尼詩道與堅拿道西交界，襲擊正在執行職務的警長伍兆康（編號34376），他案發時隸屬機動部隊B連第一小隊。
伍兆康作供時指出，當日下午約4時半，行人路上的市民聚集，並與遊行的人一起大叫「警察開路」，他和同袍不斷勸喻市民不要停留，其間身穿黑色短袖衫褲、紮髮髻的被告，將警方的封鎖線扯高，並彎低身向前衝向馬路，以右肩撞向伍兆康的胸口上方位置，他當時倒臥在地，背貼路面，形容被告「成個人瞓喺我身上面」，其後有警員上前移開並制服被告。
伍兆康在辯方盤問下同意，他與被告的距離只相隔一、兩步，但不同意被告是「行」向他。對於為何遭被告大力撞倒後，其胸口沒感到痛楚，他承認從未向醫生表示有胸口痛，又解釋當時將注意力集中在手部受傷位置，加上當日身上有通訊機、身穿反光衣、銀包放在右胸口袋等，相信是胸口未感到痛楚的原因。
另外，辯方盤問稱，被告的眼鏡在另一警員揮手時被弄到地上，走近警員是想拾回跌在地上的眼鏡，警長對此說法沒有意見。案件押後明年1月22日續審。