社民連成員涉肩撞警控襲警　警長稱被告衝撞胸口「成個人瞓喺我身上」 (18:37)

被告謝寄安（25歲）報稱文員，被控於去年6月9日，在軒尼詩道與堅拿道西交界，襲擊正在執行職務的警長伍兆康（編號34376），他案發時隸屬機動部隊B連第一小隊。

伍兆康作供時指出，當日下午約4時半，行人路上的市民聚集，並與遊行的人一起大叫「警察開路」，他和同袍不斷勸喻市民不要停留，其間身穿黑色短袖衫褲、紮髮髻的被告，將警方的封鎖線扯高，並彎低身向前衝向馬路，以右肩撞向伍兆康的胸口上方位置，他當時倒臥在地，背貼路面，形容被告「成個人瞓喺我身上面」，其後有警員上前移開並制服被告。

伍兆康在辯方盤問下同意，他與被告的距離只相隔一、兩步，但不同意被告是「行」向他。對於為何遭被告大力撞倒後，其胸口沒感到痛楚，他承認從未向醫生表示有胸口痛，又解釋當時將注意力集中在手部受傷位置，加上當日身上有通訊機、身穿反光衣、銀包放在右胸口袋等，相信是胸口未感到痛楚的原因。

另外，辯方盤問稱，被告的眼鏡在另一警員揮手時被弄到地上，走近警員是想拾回跌在地上的眼鏡，警長對此說法沒有意見。案件押後明年1月22日續審。

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