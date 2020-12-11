地盤工向警車擲汽油彈判囚3年4個月 (17:35)

去年11月中警方圍封理大，理大附近一帶發生激烈衝突，患情緒病的25歲地盤工在旺角向警車方向擲汽油彈，被捕後被搜出刀及伸縮棍等，早前承認各一項有意圖而企圖縱火罪及在公眾地方管有攻擊性武器罪。區域法院法官胡雅文今（11日）判刑時指出，被告當日攜帶多種武器參加示威，明顯有計劃犯案；又稱其投擲汽油彈的行為極危險，須處以阻嚇性刑罰，判他監禁3年4個月。
被告黎振鴻（25歲）被控於去年11月18日在黑布街與豉油街交界附近，企圖用火摧毁一輛警車；以及同日在黑布街管有一把刀、一支伸縮棍和一支胡椒噴霧。
辯方求情稱，當日被告是為保護其他示威者撤離才投擲汽油彈，精神科報告稱他患過度活躍症及循環性情緒病，辯方說有合理推斷被告在病發下犯案。惟法官稱，沒有證據顯示被告犯案時受情緒問題影響。
法官判刑指出，被告當日攜帶多種武器參加示威，屬有計劃犯案，而被告求情稱他當日是隨地撿起汽油彈，但他故意將汽油彈投擲向警車，阻止警方推進，行為極危險。雖然汽油彈最終落地亦沒有爆炸，但其行為亦有可能會造成不可預測的後果。法官最終分別以監禁5年及2年6個月為兩罪的量刑起點，考慮被告認罪，扣減至3年4個月及1年8個月，兩罪刑期同期執行。
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