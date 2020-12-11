地盤工向警車擲汽油彈判囚3年4個月 (17:35)

被告黎振鴻（25歲）被控於去年11月18日在黑布街與豉油街交界附近，企圖用火摧毁一輛警車；以及同日在黑布街管有一把刀、一支伸縮棍和一支胡椒噴霧。

辯方求情稱，當日被告是為保護其他示威者撤離才投擲汽油彈，精神科報告稱他患過度活躍症及循環性情緒病，辯方說有合理推斷被告在病發下犯案。惟法官稱，沒有證據顯示被告犯案時受情緒問題影響。

法官判刑指出，被告當日攜帶多種武器參加示威，屬有計劃犯案，而被告求情稱他當日是隨地撿起汽油彈，但他故意將汽油彈投擲向警車，阻止警方推進，行為極危險。雖然汽油彈最終落地亦沒有爆炸，但其行為亦有可能會造成不可預測的後果。法官最終分別以監禁5年及2年6個月為兩罪的量刑起點，考慮被告認罪，扣減至3年4個月及1年8個月，兩罪刑期同期執行。

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