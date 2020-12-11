七旬精神科男醫生非禮罪脫　官：事主證供存疑不能依賴 (17:52)

報稱醫生的被告林楚明（78歲），早前否認於1989年某日在旺角長榮大廈單位猥褻侵犯女子X。辯方審訊時引述精神科專家報告指出，事主當年因失眠求醫，而失眠症狀通常因抑鬱、精神分裂或焦慮症影響，辯方質疑事主的指控只屬幻想。

暫委裁判官許肇強形容，本案的侵犯主要涉被告忽然拉高事主的胸罩，其後觸碰和凝視其胸部，過程「好簡單」，惟事主的供辭出現3個版本，甚至在庭上對最猥褻的情節，即被告觸碰胸部一事隻字不提；當控方詢問被告是否有其他行為時，事主亦表明沒補充，認為事主不可能只是一時遺忘。

許官續指出，事主曾向警方稱，被告凝視其胸部長達數十秒至一分鐘，庭上卻改稱只有數秒。除此之外，事主至上庭作供才首次提及，被告曾將其胸罩「拉上拉落」，其間觸碰其胸部，質疑其供辭「點解咁大差異」、會否「一邊作供，一邊編造？」

許官亦表示，女性胸罩不如寬鬆衣物，不易「拉上拉落」，質疑被告當時能否「一手就可以將個胸圍拉上拉落？」許官同時質疑當年16歲的事主，會否因其胸部完全展露在陌生人面前，便「驚到不知所措，一啲自然反應都冇？」

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