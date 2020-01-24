科興首批100萬劑疫苗明年1月到港　復星/BioNTech/Pfizer首批100萬劑疫苗明年第一季供應【短片】 (15:24)

特首林鄭月娥今午（11日）舉行記者會，形容新型冠狀病毒疫苗採購工作有「突破性進展」，包括與兩間疫苗供應商達成協議，其一是中國科興控股生物技術公司的滅活新冠病毒疫苗，可供應750萬劑，首批100萬劑最快明年1月到港；另一間是復星醫藥／德國藥廠BioNTech／輝瑞藥廠（Pfizer）的mRNA核糖核酸新冠病毒疫苗，可供應750萬劑，首批100萬劑最快明年第一季到港。
林鄭月娥稱，另一間即將達成協議的是AstraZeneca的不可複製性病毒載體的新冠病毒疫苗，可供應750萬劑，最快明年下半年到港。
林鄭月娥預料，會在《預防及控制疾病條例》下制訂新規例讓疫苗盡快註冊使用，會按優先群組推行疫苗接種。她稱，因保密協議暫未能公布疫苗價錢，但因是使用公帑，港府之後會公布金額。
市民非自由選擇接種哪種疫苗
林鄭月娥表示，市民非自由選擇接種哪種疫苗，呼籲市民以客觀科學看待。被問到如何說服港人接種內地疫苗，她表示，要用「去政治化」角度看待疫苗，並指出內地疫苗不只獲准用於香港，世界其他地方也獲准。
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