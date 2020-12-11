麗晶花園居民批檢測安排混亂失當　救護員從4座及6座接走兩人 (15:05)

下午2時45分，麗晶花園外停泊兩架救護車，兩車人員均穿上全套保護衣及戴面罩。穿保護衣的救護員從4座接走一名綠色外套女士，該女士攜帶兩個大袋上車；另一架救護車的人員從6座接走一名紫衣女士，該女士亦攜同大袋隨身物品。在場的觀塘區議員李詠珊表示，暫時未能確認該兩座是否有新增確診個案。

今早近百人在流動採樣站排隊輪候檢測，至中午已甚少人排隊。多名居民批評今早安排混亂及失當，稱從新聞及網上才得知檢測資訊，亦批評政府太遲公布多宗確診個案來自同一坐向，令居民十分擔心。

居於11座的楊先生說，早上9時半起排隊，一小時後才完成檢測。他批評檢測安排混亂，「政府話去過6座兩小時以上就要檢測，但保安同我講要該座居民先得」，而他最近幾乎每日都會探訪居於6座高層的胞妹，曾逗留超過2小時。他堅持要檢測，終獲批准。

6座居民林女士批評，政府安排失當，「遲公布及敏感度不足」，令居民十分擔心，「之前青衣有類似事件，你如果知道幾單（確診）都是同一坐向，應該一早公布……之前記者會由頭到尾都無講。」林女士昨日下午5時許曾排隊檢測，抵達時才得知截龍，直斥資訊太少。

同座居民黃小姐表示，其住所前幾個月曾裝修，包括維修喉管，昨日特地再向裝修師傅確認有U形隔氣喉，才感安心。黃小姐說，昨日從住所望向羽毛球場，得悉有人搭帳篷，才知設立了檢測中心，稱管理處沒有主動通知住戶。

據現場球場張貼告示，檢測對象只是6座全座居民、第4座E單位、第18座D單位。

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