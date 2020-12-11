新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:07)

本港周四（12月10日）新增112宗新型冠狀病毒確診個案，當中102宗屬本地感染。本文整理近7天（12月4至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月10日報道：今增112宗確診 麗晶花園6座D室增一宗初步陽性 張敬軒演唱會多一觀眾確診
○油尖旺區
花園街街市
香港康得思酒店
好望角大廈 倫敦大酒樓
○九龍城區
龍崗道3號 好彩茶餐廳
○觀塘區
啟田商場
泓富廣場
成運工業大廈 新匯聚餐廳 打冷小廚
坪石邨商場 富港酒家
○黃大仙區
牛池灣街市
金碧樓 彩楓茶餐
譽‧港灣
○大埔區
富盈門商場 萬芳冰室
○中西區
遠東金融中心 元氣壽司
○葵青區
港鐵葵芳站
祖堯邨街市
葵涌廣場 丸‧茶手作
葵芳廣場
○荃灣區
昌安大廈 7号麵檔
○沙田區
新城市廣場3期 （1及2樓一田百貨、春水堂）
新城市廣場
好運中心 德興茶餐廳
利安商場 （大家樂、意樂餐廳）
顯徑商場 臨記車仔麵
穗禾苑商場
○灣仔
肇明大廈 東方宮蘭州 牛肉拉麵
○東區
高發大廈 鳳城酒家
漁灣邨行政大樓
○南區
海怡西商場 八方雲集鍋貼水餃專門店
資料來源：衛生防護中心（截至12月10日）
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