港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:07)

本港周四（12月10日）新增112宗新型冠狀病毒確診個案，當中102宗屬本地感染。本文整理近7天（12月4至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月10日報道：今增112宗確診 麗晶花園6座D室增一宗初步陽性 張敬軒演唱會多一觀眾確診

○油尖旺區

花園街街市

香港康得思酒店

好望角大廈 倫敦大酒樓

○九龍城區

龍崗道3號　好彩茶餐廳

○觀塘區

啟田商場

泓富廣場

成運工業大廈 新匯聚餐廳 打冷小廚

坪石邨商場 富港酒家

○黃大仙區

牛池灣街市

金碧樓 彩楓茶餐

譽‧港灣

○大埔區

富盈門商場 萬芳冰室

○中西區

遠東金融中心 元氣壽司

○葵青區

港鐵葵芳站

祖堯邨街市

葵涌廣場 丸‧茶手作

葵芳廣場

○荃灣區

昌安大廈 7号麵檔

○沙田區

新城市廣場3期 （1及2樓一田百貨、春水堂）

新城市廣場

好運中心 德興茶餐廳

利安商場 （大家樂、意樂餐廳）

顯徑商場 臨記車仔麵

穗禾苑商場

○灣仔

肇明大廈 東方宮蘭州 牛肉拉麵

○東

高發大廈 鳳城酒家

漁灣邨行政大樓

○南區

海怡西商場 八方雲集鍋貼水餃專門店

資料來源：衛生防護中心（截至12月10日）

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