通識科改革｜黃謂儒批林鄭月娥政治考量　「倉卒改動對學生學習利多於弊？」 (22:06)

黃謂儒質疑，林鄭月娥將學生違法違規與通識科直接拉上關係有否數據支持，「小學生根本未有通識科，他們又為何參與社會事件而違法？」他又質疑，當局有否針對通識科的改動進行詳細研究及以數據支持，「是否肯定這些改動可以防止科目及課程『被異化』、減少學生違法違規呢？」

他說，校長要為課程改動作規劃，惟現時資料有限，新教材能否在明年4月就緒，以至於下學年推行改動屬一大挑戰，「如此倉卒進行改動，對高中學生學習是利多於弊？」通識科改動後評級將改為達標與否，他關注學界及家長何時才可知道本地及大學新收生標準。

教育局：改動敲定後會盡快公布

教育局回覆稱，高中通識教育科長期備受多方關注，社會意見分歧，教育界同工包括不少已退休的校長，均知道爭議從未停止，學校課程檢討專責小組經專業檢討及研究後，最終向局方提交一系列建議。局方指出，當通識科所有改動敲定後，會盡快向社會和學界公布，局方亦會與學校管理層持續溝通，了解學校需要，並會做好教師專業發展及支援。

通識科 相關報道：

教協調查：逾九成通識教師認為「政治凌駕教育打壓」（2020年12月9日）

楊潤雄：改革通識科非變國民教育 國家發展是通識課程架構重要一環（2020年12月5日）