禁堂食｜市民：冬至買飯盒在家吃　食肆員工盼「唔好捱咁耐」 (21:47)

本港第四波新型冠狀病毒疫情嚴峻，連續3天單日確診增幅逾百宗。食肆今晚（10日）起晚上6時後禁堂食至本月23日，有市民認為措施不便，冬至（21日）或要買飯盒在家做節；有食肆員工估計大受影響，或少四、五成生意，但同意政府收緊堂食時間，以免疫情更嚴峻。
市民梁小姐表示，食肆晚上6時後禁堂食不便，因為她放工時間較晚，要趕去買外賣，排隊人龍很長。她稱，現時單日確診個案逾百宗，批評政府每次都向食肆「開刀」，「無其他嘢做到嘅」。被問到冬至如何過，她稱家中有5名家庭成員，不能外出用膳，「冬至可能留喺屋企買飯盒食啦」。
柴灣太和麵食員工黎先生說，收緊堂食「梗係好大影響」，預計「少四、五成生意」。不過，他說此前已有心理準備會收緊堂食時間，「好似𠵱幾日咁，咁多單，就算出街食都驚啦，情願屋企煮個麵食好過」。他認為，政府收緊堂食是好事，不然疫情或會更嚴峻，但「希望唔好捱咁耐」。
採訪：何采思
拍攝：劉澤浩
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