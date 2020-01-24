新冠肺炎｜今增112宗確診　麗晶花園6座D室增一宗初步陽性　張敬軒演唱會多一觀眾確診【短片】 (16:48)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，麗晶花園今午有一宗初步陽性個案，同是6座D室的中高層居民，是該座一個新樓層現病例；張敬軒演唱會群組增一宗源頭不明個案，該人於11月29日入場聽演唱會。

部分群組個案：

．亞洲國際博覽館社區檢疫設施增3宗確診，部分患者為員工家屬，群組累計16宗個案

．沙田一田百貨超市增5宗確診，為昨（9日）公布初步確診者，群組累計10人染疫

．將軍澳—藍田隧道地盤增7宗個案，群組累計8人染疫

．日出康城9期地盤增5宗個案，患者為地盤員工及其家屬，連同啟德地盤，群組共累計57宗個案

部分確診個案：

．檢疫中心清潔工，為歌舞群組相關個案，沒有病徵，早前曾做檢測結果陰性；該員工穩陣計再做檢測，結果呈陽性。數名工作期間曾相處的員工須檢疫

．慈雲山德愛中學學生，12月5日起感到不適，12月7日曾回校考試，其間有佩戴口罩。該校須停課，全校師生須做檢測

．青衣樂善堂梁植偉紀念中學教師，最後回校日期為12月8日，同日感不適。該校須停課，全校師生須做檢測

．上水古洞坑頭扶康護理舍一名院友昨確診，患者近日從秦石中途宿舍轉到該院舍，與兩至三名院友同住，相關院友須檢疫。衛生防護中心已向坑頭扶康護理舍及秦石中途宿舍的院友派樣本瓶

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