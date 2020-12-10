社總總幹事許麗明被改控阻差辦公　辯方稱控方「無所不用其極提控」 (15:05)

控罪修改後，許麗明（50歲）被指於去年9月29日在金鐘道行車路阻撓在正當執行職務的警員莊的朗。

代表被告的資深大律師潘熙形容，控方改控的做法不妥當，他早前已將事發片段給予控方，但控方一直沒有提出修改控罪，直至開審兩周前才通知他會修改，「無所不用其極提控我當事人」。裁判官最終批准控方申請。

莊的朗供稱，當日有數十名暴徒在金鐘道被制服，他負責協助押解犯人，其間他看到同僚警告情緒激動的被告離開，他遂上前展開雙手攔截被告，不斷警告她上行人路，但被告無理會，激動地大叫「你哋唔好打啲細路」。

莊的朗表示，他多次警告被告，但被告仍向前行，又突然推了他心口一下，令他失足跌倒在地上。他站起身後，被告又用左手撥向其腹部，「我反應唔切，成個人向後跌」。辯方指出，片段顯示警員第一次跌倒是因為被告絆倒撞到他，第二次跌倒則是警員自己「插水」，莊的朗均否認。

聆訊午續。