陳淑莊林瑞華涉酒吧開會否認違限聚令　案件明年4月審 (12:40)

3名被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才。控方表示將傳召8名證人作證，辯方則稱除3名被告或會自辯外，亦會有兩名辯方證人。辯方透露，將會爭議控方證人對事實的觀察，以及法律上各被告是否有合理辯解，並將由大律師關百安代表3人。翻查資料，關百安曾任律政司署理高級助理刑事檢控專員，於今年離任。

傳票控罪指稱，陳淑莊及林瑞華於今年4月1日至4日期間，在旺角大南街的「HANDS」酒吧內，參與受禁群組聚集；陳偉才於今年4月1日至4日期間，營運受禁群組聚集進行的「HANDS」酒吧，並明知而容許受禁群組聚集，及未有為進入酒吧的人量度體溫和容許多於4人同坐一桌。

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