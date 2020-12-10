陳淑莊林瑞華涉酒吧開會否認違限聚令　案件明年4月審 (12:40)

時任公民黨立法會議員陳淑莊及香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，今年4月與10多人在旺角一間酒吧內開會，兩人事後被票控違反限聚令，酒吧負責人另被票控營運受禁群組聚集進行的地方，以及作為餐飲業務負責人在指明期間內未有遵從食物及衛生局長指示。3人今（10日）在九龍城裁判法院否認控罪，案件先於明年1月5日作審前覆核，明年4月19日開審，預計審5天。
3名被告為陳淑莊、林瑞華及酒吧負責人陳偉才。控方表示將傳召8名證人作證，辯方則稱除3名被告或會自辯外，亦會有兩名辯方證人。辯方透露，將會爭議控方證人對事實的觀察，以及法律上各被告是否有合理辯解，並將由大律師關百安代表3人。翻查資料，關百安曾任律政司署理高級助理刑事檢控專員，於今年離任。
傳票控罪指稱，陳淑莊及林瑞華於今年4月1日至4日期間，在旺角大南街的「HANDS」酒吧內，參與受禁群組聚集；陳偉才於今年4月1日至4日期間，營運受禁群組聚集進行的「HANDS」酒吧，並明知而容許受禁群組聚集，及未有為進入酒吧的人量度體溫和容許多於4人同坐一桌。
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