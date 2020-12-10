麗晶花園｜袁國勇：麗晶花園6座所有D室住戶將送隔離營 (12:21)

袁國勇表示，其他同住第6座的居民須強制接受檢測，並在12月20日須再檢測多一次。他們亦要戴口罩及盡量減少外出，以及用手機記錄曾接觸過的人，方便追蹤。衛生防護中心總監黃加慶稱，是次檢測承辦商除了會做傳統核酸檢測，同日還會做一次快速抗原測試，好處是萬一個別感染者病毒數量好高，快速抗原測試20分鐘內有結果，能即時把他們送院。

麗晶花園設計近似淘大花園

袁國勇稱，麗晶花園的設計接近2003年爆發SARS的淘大花園，D室單位內廚房、廁所及浴室的去水位全部通往同一條糞渠，而且部分單位不知道有沒有U形隔氣位，認為同一座向的居民有染疫安全隱患。惟袁國勇又稱，與淘大花園不同的是，淘大的天井是密封，而麗晶花園則有一邊是單向，因此麗晶的危險性肯定比淘大低。

袁國勇強調，目前不會排除任何其他途徑傳播的可能性，包括經其他的接觸、排風管造成的「逆流效應」等。

如聞到廁所臭味應找人檢查污水渠

他又呼籲全港市民，如在家中聞到廁所味時或臭味時，應找專業的人檢查污水渠有否出現問題；否則在使用廁所時應佩戴口罩，或在沖廁前加入洗潔精或梘液。

麗晶花園第6座至昨天（9日）有4戶共7名D室住戶確診新型冠狀病毒，政府昨晚向麗晶花園第6座發出強制檢測令。袁國勇及黃加慶今早到麗晶花園第6座觀察喉渠的情況。

被問到是否昨日記者會沒主動公布麗晶花園情況，黃加慶解釋「最初個案發病時間比較早，後來多了兩個單位才知道」，現時社區傳染很嚴重，不同環境、家居、工作環境，甚到超市、百貨公司等也有，「如果有個別一、兩個個案，絕對唔出奇，如果有大型小小嘅群組，現實嘅限制確實係可能遲少少先會知道，我哋先至可以了解呢個地方爆發緊要啲」。

黃加慶續道：「𠵱家每日都超過100宗個案，唔同嘅地方都好散，同事都要好努力作跟進、調查、個案追蹤」。袁國勇則表示，衛生防護中心職員也好辛苦，「好難避免消息公布會比平時慢咗少少」，希望大家明白個案追蹤是浩大工程。

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