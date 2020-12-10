新冠肺炎｜袁國勇：麗晶花園6座所有D室住戶將送隔離營 (12:21)

袁國勇表示，其他同住第6座的居民須強制接受檢測，並在12月20日須再檢測多一次。他們亦要戴口罩及盡量減少外出，以及用手機記錄曾接觸過的人，方便追蹤。

袁國勇稱，麗晶花園的設計接近2003年爆發SARS的淘大花園，D室單位內廚房、廁所及浴室的去水位全部通往同一條糞渠，而且部分單位不知道有沒有U形隔氣位，認為同一座向的居民有染疫安全隱患。惟袁國勇又稱，與淘大花園不同的是，淘大的天井是密封，而麗晶花園則有一邊是單向，因此麗晶的危險性肯定比淘大低。

袁國勇強調，目前不會排除任何其他途徑傳播的可能性，包括經其他的接觸、排風管造成的「逆流效應」等。

家中如聞到廁所臭味應找人檢查污水渠

他又呼籲全港市民，如在家中聞到廁所味時或臭味時，應找專業的人檢查污水渠有否出現問題；否則在使用廁所時應佩戴口罩，或在沖廁前加入洗潔精或梘液。

麗晶花園第6座至昨天（9日）有4戶共7名D室住戶確診新型冠狀病毒，政府昨晚向麗晶花園第6座發出強制檢測令。袁國勇及衛生防護中心總監黃加慶今早到麗晶花園第6座觀察喉渠的情況。

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