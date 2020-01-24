新冠肺炎｜曾祈殷：禁足令時限應定14日　籲政府盡快就實施標準「劃紅線」 (11:20)

曾祈殷表示，政府目前未能就一棟大廈多少戶感染才實施禁足令「劃紅線」，認為政府應盡快定明大廈內多少戶受感染才會實施禁足令，讓居民有所準備。他又認為，若不要求爆疫的住宅大廈內的人做強制檢測，配合禁足令，便沒辦法盡快知道大廈內有多少戶受感染，以及大廈內的傳播原因。

他又稱，政府應嚴格執行、從緊及果斷，考慮如何最能保障全港市民，「即使劃得嚴謹啲，都唔會有人怪你」。如能局限爆發的地區，不讓其擴散出社區，可減輕衛生防護中心等前線人員的工作量，以及減低醫院病牀供應的壓力。

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