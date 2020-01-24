新冠肺炎｜曾祈殷：禁足令時限應定14日　籲政府盡快就實施標準「劃紅線」 (11:20)

本港數個住宅出現新型冠狀病毒群組爆發，政府日前就《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）修訂刊憲並設法律框架，可要求爆疫處所內的人強制檢測，並須在所有人有檢測結果方可離開，最長可禁足7日。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（10日）出席商台及港台節目時稱，禁足令的時限應定為14日，與現時流行病學追蹤、醫學監察的基準看齊，其間大廈居民要做兩次檢測。
曾祈殷表示，政府目前未能就一棟大廈多少戶感染才實施禁足令「劃紅線」，認為政府應盡快定明大廈內多少戶受感染才會實施禁足令，讓居民有所準備。他又認為，若不要求爆疫的住宅大廈內的人做強制檢測，配合禁足令，便沒辦法盡快知道大廈內有多少戶受感染，以及大廈內的傳播原因。
他又稱，政府應嚴格執行、從緊及果斷，考慮如何最能保障全港市民，「即使劃得嚴謹啲，都唔會有人怪你」。如能局限爆發的地區，不讓其擴散出社區，可減輕衛生防護中心等前線人員的工作量，以及減低醫院病牀供應的壓力。
新冠肺炎 相關報道：
4戶染疫同屬D室 麗晶花園強檢 另4處所同須強制檢測 醫生質疑應對滯後
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介