麗晶花園｜袁國勇黃加慶到麗晶花園觀察喉渠　居民：配套足夠不介意禁足 (11:38)

麗晶花園第6座至昨天（9日）有4戶共7名D室住戶確診新型冠狀病毒，政府昨晚向麗晶花園第6座發出強制檢測令。政府抗疫專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇及衛生防護中心總監黃加慶今早（10日）到場，袁國勇進入2樓D室觀察喉渠，又有衛生署職員為喉渠拍照。12:21報道：袁國勇：麗晶花園6座所有D室住戶將送隔離營
其後，有逾20名警察身穿保護衣進入6座大堂。麗晶花園業委會副主席黃小姐稱，據了解稍後或將會在屋苑羽毛球場為居民進行鼻咽拭子採樣檢測。
住6座8樓D室的劉先生稱自己數日倒一次漂白水到U形渠，但自己常關窗，認為防疫「都夠嘅」。他說自己無改裝家裏的喉，但喉管間中要「整」，因樓下有時會投訴有漏水問題，但稱自己不擔心。他表示準備外出，尚未做檢測，會視乎情況。他表示，若政府相關配套足夠，不介意禁足。
住6座高層的林女士稱，自己單位廚房廁所窗口面向D座向，不是與確診者同樓層，但亦十分擔心，「（昨夜）接了一個人走，不知是否第8宗」。她已自行拿取樣本瓶，她批評「去到第6宗衛生署都未嚟，區議員再去信才來」。她又說「頭兩個（確診）家庭知邊層樓」，「自己住呢度都唔知，係上網睇先知」。
她說，有需要強制檢測，做了會安心，至於是否應禁足則要看配套，如有配套，認為禁足是公民責任，她又稱自己「無得走」，「你見葵盛西邨啲人周圍走，我哋走得去邊」？
另一6座住戶A女士稱住得近D座向，丈夫是建築師，他稱有研究淘大花園個案，估計定期向渠位注水能減低傳播病毒風險。
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