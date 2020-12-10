麗晶花園｜袁國勇黃加慶到麗晶花園觀察喉渠　居民：配套足夠不介意禁足 (11:38)

其後，有逾20名警察身穿保護衣進入6座大堂。麗晶花園業委會副主席黃小姐稱，據了解稍後或將會在屋苑羽毛球場為居民進行鼻咽拭子採樣檢測。

住6座8樓D室的劉先生稱自己數日倒一次漂白水到U形渠，但自己常關窗，認為防疫「都夠嘅」。他說自己無改裝家裏的喉，但喉管間中要「整」，因樓下有時會投訴有漏水問題，但稱自己不擔心。他表示準備外出，尚未做檢測，會視乎情況。他表示，若政府相關配套足夠，不介意禁足。

住6座高層的林女士稱，自己單位廚房廁所窗口面向D座向，不是與確診者同樓層，但亦十分擔心，「（昨夜）接了一個人走，不知是否第8宗」。她已自行拿取樣本瓶，她批評「去到第6宗衛生署都未嚟，區議員再去信才來」。她又說「頭兩個（確診）家庭知邊層樓」，「自己住呢度都唔知，係上網睇先知」。

她說，有需要強制檢測，做了會安心，至於是否應禁足則要看配套，如有配套，認為禁足是公民責任，她又稱自己「無得走」，「你見葵盛西邨啲人周圍走，我哋走得去邊」？

另一6座住戶A女士稱住得近D座向，丈夫是建築師，他稱有研究淘大花園個案，估計定期向渠位注水能減低傳播病毒風險。

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