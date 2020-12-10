新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:35)

本港周三（12月9日）新增104宗新型冠狀病毒確診個案，當中99宗屬本地感染。本文整理近7天（12月3至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月9日報道：葵盛西邨第8座增至22人染疫 今增104確診新冠肺炎35源頭不明
○油尖旺區
花園街街市
香港康得思酒店
好望角大廈 倫敦大酒樓
○九龍城區
海濱南岸 & Green Café
龍崗道3號 好彩茶餐廳
○觀塘區
啟田商場
泓富廣場
成運工業大廈 新匯聚餐廳 打冷小廚
坪石邨商場 富港酒家
○黃大仙區
牛池灣街市
金碧樓 彩楓茶餐
譽‧港灣
○大埔區
富盈門商場 萬芳冰室
○中西區
遠東金融中心 元氣壽司
○灣仔區
利園 園中鴨子
○葵青區
港鐵葵芳站
祖堯邨街市
葵涌廣場 丸‧茶手作
葵涌邨商場 四季餐廳
○荃灣區
昌安大廈 7号麵檔
○元朗區
朗屏商場
○沙田區
新城市廣場3期1及2樓一田百貨
新城市廣場
頌安商場
○北區
石湖墟市政大廈
○東區
高發大廈 鳳城酒家
○南區
海怡西商場 八方雲集鍋貼水餃專門店
資料來源：衛生防護中心（截至12月9日）
新冠肺炎‧確診個案：
海洋公園一酒店地盤電工初步確診 員工投訴需自費取檢測證明 金門建築：沒要求特定檢測渠道
鑽石山志蓮護理安老院照顧員確診 院友員工需檢測暫毋須全院隔離
新冠肺炎‧死亡個案：
新冠肺炎‧強制檢測：
的士司機強制檢測今開始 業界批檢測中心泊車位不足憂抄牌減參與意欲
相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介