港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:35)

本港周三（12月9日）新增104宗新型冠狀病毒確診個案，當中99宗屬本地感染。本文整理近7天（12月3至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。12月9日報道：葵盛西邨第8座增至22人染疫 今增104確診新冠肺炎35源頭不明

○油尖旺區

花園街街市

香港康得思酒店

好望角大廈 倫敦大酒樓

○九龍城區

海濱南岸 & Green Café

龍崗道3號　好彩茶餐廳

○觀塘區

啟田商場

泓富廣場

成運工業大廈 新匯聚餐廳 打冷小廚

坪石邨商場 富港酒家

○黃大仙區

牛池灣街市

金碧樓 彩楓茶餐

譽‧港灣

○大埔區

富盈門商場 萬芳冰室

○中西區

遠東金融中心 元氣壽司

○灣仔區

利園　園中鴨子

○葵青區

港鐵葵芳站

祖堯邨街市

葵涌廣場 丸‧茶手作

葵涌邨商場 四季餐廳

○荃灣區

昌安大廈 7号麵檔

○元朗區

朗屏商場

○沙田區

新城市廣場3期1及2樓一田百貨

新城市廣場

頌安商場

○北區

石湖墟市政大廈

○東

高發大廈 鳳城酒家

○南區

海怡西商場 八方雲集鍋貼水餃專門店

資料來源：衛生防護中心（截至12月9日）

新冠肺炎‧確診個案：

麗晶花園6座累計7宗新冠病毒個案 區議員：同屬D單位

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廉署高級調查主任初步確診　曾短暫接觸兩市民

房屋署副房屋事務經理確診

家計會醫護人員確診　曾於灣仔病房工作

鑽石山志蓮護理安老院照顧員確診　院友員工需檢測暫毋須全院隔離

順豐司機收派員確診　負責彩雲邨派送　新蒲崗店今暫停營業

新冠肺炎‧死亡個案：

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新確診85歲病人亞博轉送瑪麗醫院後不治 港累計113

新冠肺炎‧強制檢測：

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沙田一田員工、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣及葵盛西邨第8座到訪者、將藍隧道地盤工須強制檢測

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