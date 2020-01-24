新冠肺炎｜海洋公園一酒店地盤電工初步確診　員工投訴需自費取檢測證明　金門建築：沒要求特定檢測渠道 (20:20)

金門建築發言人表示，昨日下午獲悉一名分判商的消防電工初步確診，該電工曾在本月1日做檢測，結果呈陰性。其後自本月3日起在酒店地盤工作，至7日感到不適求醫，昨日初步確診。

發言人稱，獲悉初步確診個案後已即時撤離在地盤工作的全體員工，亦安排所有地盤工作人員做病毒檢測，地盤暫時停止運作。

有在該地盤工作、不願具名的讀者表示，上司昨晚要求他必須取得檢測證明後才可工作，不能以通知檢測陰性結果的電話短訊取代，換言之要自費檢測。該讀者今日已前往社區檢測中心，自費240元做檢測。金門建築則回應稱，沒有要求工作人員用特定檢測渠道。

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