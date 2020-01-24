新冠肺炎｜海洋公園一酒店地盤電工初步確診　員工投訴需自費取檢測證明　金門建築：沒要求特定檢測渠道 (20:20)

香港富麗敦海洋公園酒店地盤一名消防電工初步確診新型冠狀病毒，該地盤承建商金門建築旗下的日出康城地盤早前亦爆疫。金門建築今日（9日）回覆本報查詢時證實此事，並稱該電工早前檢測陰性，昨日（8日）初步確診，但沒有回答工人是否曾在日出康城地盤工作。對於有人投訴上司要求員工需自費檢測以取得檢測證明，不能以通知陰性結果的短訊取代，金門澄清並無要求特定檢測渠道。
金門建築發言人表示，昨日下午獲悉一名分判商的消防電工初步確診，該電工曾在本月1日做檢測，結果呈陰性。其後自本月3日起在酒店地盤工作，至7日感到不適求醫，昨日初步確診。
發言人稱，獲悉初步確診個案後已即時撤離在地盤工作的全體員工，亦安排所有地盤工作人員做病毒檢測，地盤暫時停止運作。
有在該地盤工作、不願具名的讀者表示，上司昨晚要求他必須取得檢測證明後才可工作，不能以通知檢測陰性結果的電話短訊取代，換言之要自費檢測。該讀者今日已前往社區檢測中心，自費240元做檢測。金門建築則回應稱，沒有要求工作人員用特定檢測渠道。
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