大三罷學生涉管六角匙判無罪　官：無足夠證據證明被告有份堵路 (19:30)

裁判官葉啓亮裁決稱，被告張文皓（20歲）當日在背包被搜出8把六角匙，辯方對此無爭議，本案重點在於被告是否有意以六角匙入侵商舖作刑事毁壞。葉官指出，被告被捕時以面巾蒙面，案發當日尚未出現新型冠狀病毒疫情，被告明顯有意掩飾身分。

但葉官認為，六角匙可用於一般家具組裝，並非特殊工具，難以推論被告有意用於爆竊；而且被告在堵路處近200米外被截停，附近沒有樓宇及收銀機，加上堵路者用膠圍欄及水馬堵路，控方無足夠證據證明被告有份堵路，也難以證明被告有意用六角匙拆除路邊設施，遂裁定被告管有適合作非法用途的工具罪脫。

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