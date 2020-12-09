理財顧問管有攻擊性武器囚5月　准保釋候上訴禁離港須宵禁 (18:53)

辯方為被告蔡嘉琪（28歲）求情時稱，背景報告反映被告品格及背景均良好；即使被告在報告中堅稱自己無辜，仍希望法庭考慮被告只是在法律上無知，才誤墮法網，並非存心用棍傷人，亦因7．21事件後在北角工作有憂慮，才令他判斷上有誤，在無急切情況下帶棍自衛。辯方又稱，被告已還押12天，有案底下或會失業，認為短期監禁已可令被告汲取教訓。

不過，裁判官崔美霞判刑時表示，法庭早已裁定不接納被告辯稱木棍為「菲律賓魔杖」、用以自衛的說法，認為被告是有意圖用棍傷人。此外，除木棍堅固及有一定長度外，被告被捕時亦同被搜出防毒面具、多個護具、泳鏡等物品，因此不接受被告是無知犯案，決定判處即時監禁。

控罪指稱，被告於去年8月11日，在北角電氣道169號外管有一支木棍。

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