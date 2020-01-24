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強制檢測｜的士司機強制檢測今開始　業界批檢測中心泊車位不足憂抄牌減參與意欲 (19:15)

的士司機新型冠狀病毒強制檢測今日（9日）展開，有檢測中心外現車龍阻塞交通。香港的士商會主席黃保強估計，逾1萬名司機已預約檢測。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，今次檢測較以往反應踴躍，但政府安排的檢測中心未必有足夠泊車位，容易出現交通阻塞，期望政府汲取經驗，調配人手到多人的檢測中心，盡快疏導人流，並加派人手管理交通情況。

杜燊棠稱，強制檢測反應踴躍，「好難打得入預約電話」。他估計，因政府會補助確診者，且司機接受檢測後可即時獲發強制檢測名牌，讓乘客安心，加上警方在12月25日後會抽查的士，違者有罰則，的士司機擔心「唔做檢測就手停口停」。

他留意到部分檢測中心現車龍，但暫時未收到的士司機因違例泊車而被「抄牌」，若因此被「抄牌」，將減低司機參與意欲，建議政府加派人手管理交通情況。

另外，杜燊棠得悉有不少司機寧願暫時停工亦拒絕強制檢測，他希望政府能多宣傳及教育；又稱違反強制檢測公告罰則過重，的士司機未必能負擔。

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