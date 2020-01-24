聽障青年認藏催淚彈殼　辯方：被告誤會可選感化或社服令　官准再索報告押後判刑 (19:00)

辯方律師稱，被告馬嘉俊（23歲）其實願意接受感化令，又認為社會服務令不是最適合被告的刑罰，認為判處被告感化令對其就業或社交上技能都有幫助。溫官指出「判刑唔係純粹為被告好，都要懲罰嘅，唔係度身訂造為佢好，都有其他因素考慮」，強調被告的選擇不是在於判處感化令和社會服務令之間，但基於被告特殊背景和為公平起見，接納辯方建議，允許被告在社工陪同下見感化官，重新索取報告。

案情指稱，去年11月15日凌晨，被告在港鐵車公廟站一帶看見警車後逃跑，於大圍車公廟路和翠田街附近被警方截停，警員在他的袋內搜出5枚催淚彈彈殼和一罐噴漆。

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