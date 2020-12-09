區議員助理認膠杯襲警囚3周 (18:45)

被告林宇軒（26歲）承認於今年5月5日在屯門市廣場1期2樓，襲擊警署警長謝煒傑。

辯方求情透露，被告現職屯門區議員助理，其僱主巫堃泰議員稱他熱心服務社區，對改善屯門公園噪音問題有很大功勞。辯方又呈上數名該區區議員及街坊的求情信，內容均稱被告對服務社區義不容辭，是熱血青年。

案情指稱，當晚一群示威者在屯門市廣場集結，警員到場驅散並設立封鎖線，警署警長謝煒傑在封鎖線內留守。其間被告突然上前投擲一個膠杯，擊中警長的額頭，事後警長報稱額頭紅腫。被告之後逃去無蹤，警方根據商場的閉路電視片段鎖定被告，同月13日上門拘捕他。

被告初時保持緘默，後來主動要求作警誡供辭，聲稱當時因對警察進入商場感憤怒，一時衝動隨手將手上的珍珠奶茶杯擲出去，無意傷害警員。

其他報道：居屋、白居二12月15日攪珠

其他報道：Google香港2020搜尋榜：新型冠狀病毒、口罩、限聚令佔本地頭條三甲 何鴻燊膺本地話題人物

其他報道：聘印傭三項費用明年1月14日起僱主付 總額500至800元