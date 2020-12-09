區議員助理認膠杯襲警囚3周 (18:45)

今年5月屯門市廣場有「和你唱」活動，防暴警員到場驅散市民。屯門公園衛生關注組召集人之一、現職區議員助理的林宇軒被指向防線內的警員投擲膠杯，擊中警員的額頭致其紅腫，今（9日）在屯門裁判法院承認一項襲警罪。裁判官王證瑜表示控罪嚴重，以6星期監禁為量刑起點，但考慮到被告的區議員助理工作獲得肯定，認罪扣減後再扣減一星期，終判監3星期。
被告林宇軒（26歲）承認於今年5月5日在屯門市廣場1期2樓，襲擊警署警長謝煒傑。
辯方求情透露，被告現職屯門區議員助理，其僱主巫堃泰議員稱他熱心服務社區，對改善屯門公園噪音問題有很大功勞。辯方又呈上數名該區區議員及街坊的求情信，內容均稱被告對服務社區義不容辭，是熱血青年。
案情指稱，當晚一群示威者在屯門市廣場集結，警員到場驅散並設立封鎖線，警署警長謝煒傑在封鎖線內留守。其間被告突然上前投擲一個膠杯，擊中警長的額頭，事後警長報稱額頭紅腫。被告之後逃去無蹤，警方根據商場的閉路電視片段鎖定被告，同月13日上門拘捕他。
被告初時保持緘默，後來主動要求作警誡供辭，聲稱當時因對警察進入商場感憤怒，一時衝動隨手將手上的珍珠奶茶杯擲出去，無意傷害警員。
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