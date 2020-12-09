水警東涌截販毒快艇　檢3500萬元毒品拘兩男 (17:01)

昨晚7時許，水警在東涌一帶展開反罪惡行動，發現4名可疑人利用快艇販運毒品，快艇駛至馬灣涌碼頭，疑人將毒品交給岸上一名男子，其後往西面駛離碼頭，埋伏警員見時機成熟，即場拘捕岸上46歲男子，在他身上搜出約重15公斤懷疑可卡因。

水警派出快速巡邏艇，兜截約5分鐘後，在散頭村碼頭截停涉事快艇，船上3人跳上岸逃走，警方制服及拘捕26歲駕船男子，並檢獲約5公斤懷疑可卡因。

兩名被捕男子為本地人，調查相信他們有三合會背景，46歲男子報稱地盤工，26歲男子則報稱運輸工人，兩人仍被扣查，不排除更多人被捕。毒品來源仍在調查，警方估計該批毒品將供應西九龍區的娛樂場所。

警方首次發現不法分子利用快艇運送龐大金額毒品，涉案快艇屬大馬力快艇，最高時速達50海里，快艇在香港註冊。

今年1至10月，警方偵破479宗販運危險藥物案件，拘捕942人，涉及冰毒、大麻、可卡因、海洛英等，其中涉及可卡因的案件共有246宗，較去年多23宗，警方共檢獲83公斤可卡因，拘捕529人。