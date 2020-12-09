立法會通過任命賀知義為終審法院非常任法官 (17:04)

資深司法任命建議小組委員會主席、經民聯梁美芬匯報小組會議內容，認同賀知義勳爵地位崇高、聲譽卓著，小組委員普遍支持任命。她又引述政府回覆稱，任命與終審法院前非常任法官施覺民在9月的請辭無關，解釋任命法官難以在短時間內發生。

民建聯周浩鼎支持任命，但要求港府確保海外法官應正確認識「一國兩制」，又認為當外國質疑《港區國安法》違反人權時，本港司法代表應澄清言論，維護本港司法聲譽。另外，他建議參考英國的「司法行為調查辦公室」，設立獨立機制處理法官投訴，稱如想維護司法公正，需讓市民從機制上看到公正。

醫學界陳沛然亦支持任命，稱法官審理反修例案件時，持不同政見者會對不同法官發表批評的意見，「但如果法官的處理和判決，和自己有偏差，就認為法官一定是錯，然後想方法監管法官判案，這便有問題」。陳沛然表示，如不滿判決可上訴，法院亦設有投訴機制，看不到另設機制的需要。

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