葵盛西邨第8座增至22人染疫　今增104確診新冠肺炎35源頭不明 (16:36)

部分群組個案：

．歌舞群組增12宗確診，其中6人為東華三院何玉清翠柳頤庭院友；歌舞群組累計個案超過690宗

．東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組增一宗確診，群組累計61宗個案

．新蒲崗百樂護老院增一宗確診

．亞洲博覽館社區檢疫設施5號館增一員工確診，連同7號館，亞博館累計13名員工染疫

．衛生防護中心大樓4樓群組增一職員確診，群組累計4宗個案

．沙田一田百貨超市新增一名員工確診，累計5人確診、5人初步確診

相關報道：強制檢測｜沙田一田員工、馬鞍山錦豐苑錦蕙閣及葵盛西邨第8座到訪者、將藍隧道地盤工須強制檢測

部分源頭不明個案：

．中環中匯大廈12樓婦產科中心一名護士確診，12月6日發病，12月8日最近一次上班；診所內曾與其有密切接觸的醫護人員要檢疫

．將軍澳—藍田隧道地盤一名紮鐵工人確診，另有5名紮鐵工人初步確診；同一地盤約1400名員工要檢測

另外，醫管局總行政經理何婉霞表示，一名病人11月30日因肚瀉及血糖低送往威爾斯親王醫院，其後入住內科病房。病人入院後採鼻咽拭子樣本作新型冠狀病毒測試，結果呈陰性。其後數日，病人持續發低燒，醫院再為病人安排檢測，昨日（8日）結果初步呈陽性。10名同病格病人被列為密切接觸者，當中仍在留院的4位病人全部檢測陰性，院方會安排他們隔離治療，已出院的6人交衛生署跟進；另有4名家屬早前獲安排恩恤探訪同病格一名病人，4人列密切接觸者，同樣交衛生署跟進。

新冠肺炎‧確診個案：

海洋公園一酒店地盤電工初步確診 員工投訴需自費取檢測證明 金門建築：沒要求特定檢測渠道

廉署高級調查主任初步確診 曾短暫接觸兩市民

房屋署副房屋事務經理確診

家計會醫護人員確診 曾於灣仔病房工作

鑽石山志蓮護理安老院照顧員確診 院友員工需檢測暫毋須全院隔離

順豐司機收派員確診 負責彩雲邨派送 新蒲崗店今暫停營業

新冠肺炎‧死亡個案：

75歲百樂護老院院友伊院不治 港累計114死

新確診85歲病人亞博轉送瑪麗醫院後不治

新冠肺炎‧強制檢測：

的士司機強制檢測今開始 業界批檢測中心泊車位不足憂抄牌減參與意欲