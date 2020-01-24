Google香港2020搜尋榜：新型冠狀病毒、口罩、限聚令佔本地頭條三甲　何鴻燊膺本地話題人物 (16:03)

今年美國大選同樣備受港人關注，成為香港2020年度熱爆關鍵字榜首；疫情影響港人消費模式，網購平台「HKTVmall」居搜尋榜第二，壓倒排在第三的天文台，以及排在第四位的新型冠狀病毒。

Google香港2020年度熱爆本地頭條排行榜

1. 新型冠狀病毒

2. 口罩

3. 限聚令

4. 確診

5. BNO

6. 國安法

7. 全民檢測

8. 百佳抽獎

9. 居屋2020

10. 「保就業」計劃

Google香港2020年度熱爆本地話題人物排行榜

1. 何鴻燊 [相關報道：賭王何鴻燊病逝 享年98歲]

2. 蕭若元 [相關報道：「流亡」台灣 蕭生估無命返]

3. 林鄭月娥 [相關報道：林鄭月娥：受美制裁無銀行服務 改現金出糧]

4. 袁國勇 [相關報道：Yahoo香港搜尋2020「十大香港新聞人物」 袁國勇居榜首]

5. 余慧明 [相關報道：罷工醫護扣薪 余慧明：不認同扣薪]

6. 李宇軒 [相關報道：內地拘逾10人擬偷渡台灣包括李宇軒]

7. 季炳雄 [相關報道：「賊王」季炳雄1月出獄赴美]

8. 袁弓夷 [相關報道：袁家論政 容海恩「坐埋一邊」袁爸爸：如新抱撇清關係不怪對方]

9. 搣時潘 [相關報道：直播會網友 KOL搣時潘酒店被捕]

10. 羅冠聰 [相關報道：羅冠聰確認已離開香港]

Google香港2020年度熱爆關鍵字排行榜

1. 美國大選

2. HKTVmall

3. 天文台

4. 新型冠狀病毒

5. 口罩

6. Zoom

7. 慶餘年

8. 法證先鋒IV

9. 夫妻的世界

10. 百佳

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