Google香港2020搜尋榜：新型冠狀病毒、口罩、限聚令佔本地頭條三甲　何鴻燊膺本地話題人物 (16:03)

Google香港今日（9日）公布2020年度搜尋榜，今年新型冠狀病毒疫情成為焦點，新型冠狀病毒、口罩及限聚令依次佔據熱爆本地頭條首三位。熱爆本地話題人物方面，今年5月病逝的賭王何鴻燊列第一、時事評論KOL「燒山」蕭若元第二、特首林鄭月娥第三，港大微生物學系講座教授袁國勇則排第四。
今年美國大選同樣備受港人關注，成為香港2020年度熱爆關鍵字榜首；疫情影響港人消費模式，網購平台「HKTVmall」居搜尋榜第二，壓倒排在第三的天文台，以及排在第四位的新型冠狀病毒。
Google香港2020年度熱爆本地頭條排行榜
1. 新型冠狀病毒
2. 口罩
3. 限聚令
4. 確診
5. BNO
6. 國安法
7. 全民檢測
8. 百佳抽獎
9. 居屋2020
10. 「保就業」計劃
Google香港2020年度熱爆本地話題人物排行榜
1. 何鴻燊 [相關報道：賭王何鴻燊病逝 享年98歲]
2. 蕭若元 [相關報道：「流亡」台灣 蕭生估無命返]
3. 林鄭月娥 [相關報道：林鄭月娥：受美制裁無銀行服務 改現金出糧]
4. 袁國勇 [相關報道：Yahoo香港搜尋2020「十大香港新聞人物」 袁國勇居榜首]
5. 余慧明 [相關報道：罷工醫護扣薪 余慧明：不認同扣薪]
6. 李宇軒 [相關報道：內地拘逾10人擬偷渡台灣包括李宇軒]
7. 季炳雄 [相關報道：「賊王」季炳雄1月出獄赴美]
8. 袁弓夷 [相關報道：袁家論政 容海恩「坐埋一邊」袁爸爸：如新抱撇清關係不怪對方]
9. 搣時潘 [相關報道：直播會網友 KOL搣時潘酒店被捕]
10. 羅冠聰 [相關報道：羅冠聰確認已離開香港]
Google香港2020年度熱爆關鍵字排行榜
1. 美國大選
2. HKTVmall
3. 天文台
4. 新型冠狀病毒
5. 口罩
6. Zoom
7. 慶餘年
8. 法證先鋒IV
9. 夫妻的世界
10. 百佳
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