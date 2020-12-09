運輸工人涉藏雷射筆　被控管有攻擊性武器　帶署後曾掙脫警員倒地額流血 (15:00)

運輸工人陳卓傑（49歲）被控去年9月22日在港鐵太子站外攜有1個能發出雷射光束的裝置及抗拒警員。

女警長郭嘉嘉供稱，當日大批人群在旺角警署附近聚集，她在警署天台擔任觀察員，其間不斷遭藍色、綠色的強光照射頭部。其後她見到有人行近警署牆壁疑似塗鴉，立即向指揮中心報告，不久便有同僚從警署側門跑出。

警員王立聰供稱，他與同僚跑出側門後，追截數名逃跑的人，當中包括被告，其間他數次捉住被告的手，但被告均掙脫，兩人一度雙雙跌倒，最終王立聰與同僚制服被告在地上，但他仍不斷掙扎。

王立聰續稱，他將被告帶返警署搜身，在其背包搜出雷射筆，並宣布拘捕。此時被告突然情緒激動，說「死黑警收皮啦」並掙脫他，被告失重心跌倒在地，額頭流血。王立聰即時扶起他，並叫人為他包紥，事後發現被告不單額頭有傷，左膊、後背及左腰均有紅印。

聆訊下午繼續。

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