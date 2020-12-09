青年否認企圖襲警等罪　官裁表證成立　押後至明年1月結案陳辭 (14:44)

去年10月27日有市民發起遊行，20歲青年疑向警員揮舞鐵筆，之後被搜出背囊有鉗子。他否認企圖襲警等兩罪，今（9日）於九龍城裁判法院受審，被裁定表證成立。控方一度播放新聞片段，裁判官張天雁表示警員供稱站在被告身旁，但片段只見警員身影，不見被告涉向警員揮舞鐵筆的一刻，「同埋我剩係見到有人揮動警棍囉」。被問到為何片段沒有拍下事發經過，警員表示不清楚。
被告林瑞廷（20歲）被控於去年10月27日在九龍城品蘭街與界限街交界企圖襲警，以及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，即一個鉗子。
偵緝警員何天佑表示，當日下午5時半接報前往九龍城品蘭街一帶，當時有40至50名黑衣示威者向太子道西方向奔跑，其間被告以右手舉起鐵筆，向他揮舞3至4下。他稱兩人相隔僅半米至一米，他隨即後退避開，並捉住被告的右手，最終將被告制服。
何天佑表示為被告搜身時，發現其黑色背囊內有一個鉗子。在辯方盤問下，他承認為被告錄口供期間，從沒提及被告涉以鐵筆企圖襲警的情節，「嗰刻覺得無需要，因為我無受傷」。
裁判官裁定被告兩項控罪表證成立。被告不自辯，案件押後至明年1月7日作結案陳辭。
其他報道：六旬漢涉6．12一年叫「死黑警」 控擾亂秩序准保釋須宵禁
其他報道：地盤工「八區開花」示威撲跌警囚5周 官：故意阻礙行為危險