青年否認企圖襲警等罪　官裁表證成立　押後至明年1月結案陳辭 (14:44)

被告林瑞廷（20歲）被控於去年10月27日在九龍城品蘭街與界限街交界企圖襲警，以及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用，即一個鉗子。

偵緝警員何天佑表示，當日下午5時半接報前往九龍城品蘭街一帶，當時有40至50名黑衣示威者向太子道西方向奔跑，其間被告以右手舉起鐵筆，向他揮舞3至4下。他稱兩人相隔僅半米至一米，他隨即後退避開，並捉住被告的右手，最終將被告制服。

何天佑表示為被告搜身時，發現其黑色背囊內有一個鉗子。在辯方盤問下，他承認為被告錄口供期間，從沒提及被告涉以鐵筆企圖襲警的情節，「嗰刻覺得無需要，因為我無受傷」。

裁判官裁定被告兩項控罪表證成立。被告不自辯，案件押後至明年1月7日作結案陳辭。

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