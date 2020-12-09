警長作供指無業男兩度雷射筆照警20秒　辯方：被告只曾照一次約數秒 (14:17)

警長劉偉成供稱，當晚約10時，因有其他警員在涉案酒店外截查兩名男子期間遭百多人包圍，他與隊員到場協助。數分鐘後所有警員準備離開，劉偉成在行人路上看到被告張洺熙（27歲）在遮打道的行車線突然舉起右手，手持黑色電筒型雷射筆，距離5米外用綠光照向數名警員的頭、身及肩約20秒。

劉偉成與隊員及後走出行車線，被告再次在距離4米外用雷射筆照向警員約20秒，是次劉偉成上前截停被告，欲取走他的雷射筆，惟被告一度掙扎，劉偉成遂用左手「包」着被告持着雷射筆的右手，並由另一警員將被告鎖上手銬。

辯方盤問時質疑劉偉成誇大證供，稱被告當時是在距離15至20米外，只曾用雷射筆向警員照射一次約數秒，隨即已遭警方制服；劉偉成不同意。辯方又稱有警員曾向被告照射強光，劉偉成稱自己一直看着被告，沒留意其他警員動作。

控罪指稱被告於去年11月28日，在中環文華東方酒店外管有一支雷射筆，意圖作非法用途使用。被告原另被控同日在中區警署接見室內管有懷疑冰毒，但經化驗後證實非毒品，控罪獲撤。

案件下午續。