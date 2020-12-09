禁堂食｜飲食業界料生意跌剩兩、三成　促政府設補助方案 (14:00)

黃傑龍指出，每年12月有很多中餐宴會、婚宴、周年晚宴，以及聖誕慶祝活動舉行，是業界傳統旺季。他稱過去政府推出嚴謹防疫措施後，要接近兩個月才可將確診數字降回單位數，因此對兩星期後可恢復晚市不感樂觀。他又表示，飲食業是高成本行業，生意突然減少七、八成，令業界大嘆「無得守」，指出一、兩個月的虧蝕可能已蓋過一、兩年所賺的錢。

健身業界改公園上門一對一教學 稱「賺埋唔夠交租」

美容院、按摩院、體育處所及泳池周四起均須關閉。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎在同一節目稱，業界今年交了12個月租金，但實際營業時間僅得8個月，並稱即使業界花心思防疫，都敵不過政府的決定，認為政府防疫上的失策，往往是小市民去承受。他表示大聯盟內的公司未有因收入減少便打算結業，並稱有同行將生意轉為「外賣」，到公園或上門進行一對一教學，希望讓教練帶來少許收入，「但賺埋都唔夠交租」。

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