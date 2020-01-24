警破4.75億投資騙案拘24人　涉263投資者包括251內地人　詐騙集團一主腦為執業律師 (13:14)

商業罪案調查科自2019年1月起接獲一間國際保險公司及多名事主報案，指稱有詐騙集團利用該保險公司的投連險平台，於2013年12月至2018年5月期間，向263名投資者推銷一個有詐騙成分、名為「香港投資基金」的投資產品，致事主損失達4.75億元。投資者中，有251名內地人、10名港人及兩名馬來西亞人，他們是主婦、退休者及社會中高層的人，各人損失20萬至2000萬元不等。

警方經調查後，昨日採取「峭峰」行動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢拘捕13男11女（28至64歲），包括3名主腦。

商業罪案調查科督察方瀚豪表示，詐騙集團於香港操控一間本地保險經紀公司，同時背後操控一個於開曼群島成立的投資基金。該集團於2013年底起透過其操控的保險公司，向263名投資者推銷一個聲稱跨國保險公司旗下的基金，博取信任後游說他們投資該基金內一個投資連繫式保險，誘使其保費落入詐騙集團操控的基金內。

該基金獲多名事主注資後，詐騙集團利用該批資金購買物業和贖回樓宇按揭、向內地中介分紅、運作自身的借貸生意及償還樓宇貸款，部分資金亦流入集團主腦及部分成員的銀行及證券戶口，分毫沒有用於涉案基金投資運作上。

詐騙集團其後透過不同方式淘空基金資產，如利用集團操控的另一間海外公司，於基金贖回期前夕發行約值1300萬元的「可換股」票據，再透過人為操作換取基金名下價值2億元的物業資產，包括一幢香港的大樓，其他資產亦被轉移至一批與詐騙集團有關的海外上市公司手中。

2018年7月，該基金價值大跌九成三，至2019年2月於開曼群島清盤，清盤時基金名下已沒有任何資產，惟該基金向投資者及保險公司宣稱投資極高風險產品導致失利。

商業罪案調查科總督察馮培基表示，警方昨動員超過110名探員搜查本港8個公司地址及22個住宅地址，包括一間持牌保險經紀公司、一間律師樓及兩間財務公司，拘捕案中24人。3名主腦分別為一名本港執業律師及兩名海外投資基金管理公司董事，另有11名任職同一保險公司的經紀。

行動中，警方檢獲160萬元現金、大批與案有關的文件及電腦，同時凍結5000萬元存款及11個共值3.7億元的物業。