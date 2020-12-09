地盤工「八區開花」示威撲跌警囚5周　官：故意阻礙行為危險 (13:05)

被告關文輝（44歲）被控於去年11月10日，在旺角山東街40號好望角大廈地下襲擊警長X。辯方早前求情稱，被告是家庭的經濟支柱，母親患有肺癌三期，需要被告照顧。

裁判官鍾明新判刑稱，案發當日情況混亂，大批人聚集堵路，當時警長X身穿全套防護裝備追截示威者，被告從旁撲出推跌他，被告明顯知道警長正執行職務，並故意阻礙他，不認為被告只是一時衝動。

鍾官又稱，被告行為危險，警長因此失去平衡倒地，沒有嚴重傷勢實屬幸運。再者，被告的行為很可能引起其他人效法，引發更大衝突，由於上訴庭稱同類案件要判處阻嚇性刑罰，遂以6星期監禁為量刑起點，考慮被告初犯及其母親的身體狀況，扣減一星期，最終判處5星期監禁。

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