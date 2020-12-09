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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:05)

本港周二（12月8日）新增100宗新型冠狀病毒確診個案，當中95宗為本地感染。本文整理近7天（12月2至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

洗衣街121號 利苑酒家

胡社生行　御滿屋日本料理

太興廣場 譚仔三哥

○九龍城區

海濱南岸 & Green Café

龍崗道3號　好彩茶餐廳

○觀塘區

啟田商場

成運工業大廈 新匯聚餐廳小廚

○黃大仙區

越秀廣場 新光宴會廳

龍池徑60號 新志興至尊燒鵝大王

彩虹道 羽毛球中心

○中西區

遠東金融中心 元氣壽司

○灣仔區

利園　園中鴨子

○葵青區

港鐵葵芳站

葵涌商場

葵涌廣場 丸·茶手作

祖堯邨街市

葵芳閣　龍寶酒家

○荃灣區

昌安大廈 7号麵檔

○元朗區

光明學校

天晴商場

朗屏商場

○沙田區

新城市廣場3期

頌安商場

○南區

鴨脷洲大街106號　翡翠一品

海怡西商場 八方雲集鍋貼水餃專門店

○西貢區

都會駅　豪宴海鮮酒家

資料來源：衛生防護中心（截至12月8日）

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