新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:05)

本港周二（12月8日）新增100宗新型冠狀病毒確診個案，當中95宗為本地感染。本文整理近7天（12月2至8日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
洗衣街121號 利苑酒家
胡社生行 御滿屋日本料理
太興廣場 譚仔三哥
○九龍城區
海濱南岸 & Green Café
龍崗道3號 好彩茶餐廳
○觀塘區
啟田商場
成運工業大廈 新匯聚餐廳小廚
○黃大仙區
越秀廣場 新光宴會廳
龍池徑60號 新志興至尊燒鵝大王
彩虹道 羽毛球中心
○中西區
遠東金融中心 元氣壽司
○灣仔區
利園 園中鴨子
○葵青區
港鐵葵芳站
葵涌商場
葵涌廣場 丸·茶手作
祖堯邨街市
葵芳閣 龍寶酒家
○荃灣區
昌安大廈 7号麵檔
○元朗區
光明學校
天晴商場
朗屏商場
○沙田區
新城市廣場3期
頌安商場
○南區
鴨脷洲大街106號 翡翠一品
海怡西商場 八方雲集鍋貼水餃專門店
○西貢區
都會駅 豪宴海鮮酒家
資料來源：衛生防護中心（截至12月8日）
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