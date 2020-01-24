好鄰舍北區教會戶口被凍結　警指隱瞞1800萬捐款拘兩人　陳凱興夫婦被通緝 (21:25)

警方毒品調查科財富調查組署理高級警司鄒祥有稱，有傳道人以宗教、支持年輕人及眾籌名義進行詐騙，並發現該眾籌戶口涉嫌隱瞞1800萬元款項，以及戶口支出與聲稱的用途不同，故昨日（7日）向銀行出信凍結5個銀行戶口共2500萬元，並於粉嶺及沙田拘捕兩名24歲及37歲女子，分別報稱該教會的前董事及現任職員，涉嫌洗黑錢及欺詐，其中前董事為有關戶口的簽署人。警方亦發現，涉案主腦，即集團董事及公司秘書，已於今年10月中已離港，兩人為夫婦，現正被通緝。

好鄰舍北區教會今午（8日）在facebook表示，今午2時半，約10名隸屬毒品調查科財富調查組的警員手持搜查令，到該會位於觀塘的聚會點，要求聯絡該會堂主任及公司董事以帶返警署協助調查，並搜查物品，帶走部分信件。下午5時許，探員再以手令進入粉嶺教會搜查，並帶走一批文件等證物。受聘於好鄰舍北區教會的社工劉家棟在facebook稱被警方帶走調查。

陳凱興今午於好鄰舍北區教會facebook以短片回應，確認他與太太的匯豐戶口被凍結，「是無辜的凍結」，仍未知被凍結原因。他稱，現時一家五口身在英國，包括一名7個月大嬰孩，現時他們身無分文，對日後生活感擔心，他稱，本與家人到英國「放安息假」，並研究在當地開設教會分會的可能，但稱現時「被迫無法返香港」。

陳凱興批評，政府打壓社福機構，要社福機構「聽聽話話」，又形容事件不只是其一家人及教會的事，而是衝擊整個香港、在港外國投資者、教會及社福界的底線，認為所有個人資產不再受保障。