YouTube香港2020十大熱門影片　衛生防護中心潔手示範排榜首　周庭摘十大新晉頻道No.1 (20:45)

十大新晉頻道反映訂閱者迅速增長，首三名依次為「周庭チャンネル」、「點Cook Guide」和「陳穎欣JoephyChan」。

YouTube香港2020年度十大熱門影片

1. 《防疫診症室──潔手篇》www.youtube.com/watch?v=tGV2dzlzUuQ

2. 《5.24反國安法大遊行》www.youtube.com/watch?v=OcHwatMawLc

3. 《鏗鏘集：7.21誰主真相》www.youtube.com/watch?v=or4B7NpHwbY

4. 《20分鐘極速練腹肌挑戰｜自虐式練腹-1星期見效（1M特輯）》

5. 《【用ZOOM的日常】咩都可以發生｜Pomato 小薯茄》

6. 《微辣六年的里程碑，你數得出裏面有多少個故事嗎？｜微辣 Manner》

7. 《【周庭アグネス】爆笑！藍絲有事嗎～藍YouTuber Reaction feat.黃之鋒&張飛 黃藍Youtube搶灘戰！（中文字幕）》

8. 《【玩命整蠱】在女友面前與正妹酒店約會！她的反應會如何？女友整蠱大挑戰！》

9. 《[每天2分鐘] 30天減肚腩練腹肌》

10.《武漢肺炎：死亡個案上升 武漢護士哭訴擔心──BBC News中文》

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YouTube香港2020年度十大熱門影片首位：《防疫診症室──潔手篇》