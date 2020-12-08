工程師33刀殺女友謀殺罪成　友人：被告控制慾很強　想知女友一舉一動 (20:30)

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曾昭銘早前出庭作供，並在散庭後向記者表示，被告事前向他坦承與女友鬧不快，其間提及大學迎新營及性愛片段等事件，「好多情況下，他（被告）都想知女友的一舉一動，想女友向他匯報」，令女方無所適從。曾昭銘憶述，被告其中一任女友熱中打排球，所以參加了網上討論區的排球群組，僅因為事前沒有向被告報備，就惹被告生氣。

根據WhatsApp紀錄，被告案發前多次約曾昭銘吃飯訴心事，但曾昭銘以「攰」、「唔知OT到幾點」為由拒絕。事發當日下午2時、即被告購入利刀前一小時，被告都發信息邀約曾昭銘「今晚食唔食飯」，但曾昭銘沒有即時回覆。他說，因為測量業的工作量大，他一直無法赴約，「其實有少少後悔，我可能錯過了他最後的求救信號」。

庭上證供透露，吳欣鍵出身公屋家庭，文憑試成績20分，案發時從理大土木工程系畢業不久，任職見習工程師。他是家中孻子，也是全家第一名大學生。案發一年前，他和事主透過手機交友程式相識，及後談戀愛。

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