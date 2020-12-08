女子激光筆照警員　襲警非法集結等3罪成立　判囚7個半月 (17:41)

去年10月31日萬聖節為831太子站事件兩個月，巿民聚集抗議《禁蒙面法》，中環一帶出現警民衝突。無業年青女子被指當日在畢打街與德輔道中交界戴着黑色口罩，參與非法集結，並在人群中以激光筆射中一名高級督察的眼晴，今（8日）在東區裁判法院被裁定襲警、非法集結及違《禁蒙面法》共3罪成立。裁判官鄭紀航表示，眼睛是人體最脆弱的器官，形容被告行為惡毒，判處被告即時監禁7個月零15日。
現年23歲的被告黃倩欣，早前否認各一項襲警、參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品罪名。辯方求情時指出，被告父母在她小一時已離異，父親患有白血病，需要被告照顧，此外被告因本案患上抑鬱症及創傷後遺症。不過鄭紀航判刑時反駁，精神狀況不是求情理由。
鄭紀航亦指出，被告當時戴着黑色鴨舌帽、黑色口罩，站在人群中前面，受害警員的眼晴雖然被激光筆射中，有閉一閉眼，但他和被告只相距5米，只需向前跨走3、4步便捉到被告，而且督察聲稱視線從未離開被告，與呈堂片段符合，故接納警察證供，不認為有認錯人。鄭紀航亦接納專家證人證供，有關激光筆在16.14米內若直接照射人體，可令對方受傷。
此外，鄭官指出，當日除了小數人奇裝異服外，出席者佩戴V煞面具，並有叫喊及叫口號，言語充滿挑釁及侮辱，行為涉危害公眾安全，故裁定被告各一項非法集結及違《禁蒙面法》罪成。
其他報道：浸大方仲賢涉藏雷射筆阻差圖妨礙司法 准保釋禁離港12月29日再訊
其他報道：胡志偉、朱凱廸、梁國雄、陳皓桓等8人涉非法集結被捕 下周四提堂【短片】