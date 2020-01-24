葵盛西邨第8座多5人確診　增至5樓層有人染疫　港今增100宗確診95屬本地感染 (16:36)

葵盛西邨第8座群組詳情：

．新增確診病人包括兩男三女，介乎26至74歲（個案7011、7057至7060），其中3人居於5樓，另外兩人分別居於7樓及8樓

．最先爆疫的5樓新增3個單位受影響，分佈在早前5個有確診者的單位之間

．連同初步陽性個案，現時4樓、5樓、7樓、8樓及13樓都有人染疫，其中7樓有兩宗個案，涉及兩個不相連的單位

．張竹君指出，葵盛西邨第8座首宗個案（個案6256）於11月20日發病，11月24日首次採樣時疑樣本「留得不好」，病人於11月27日再次留樣本檢驗；但其家人已於11月25日發病，較個案6256更早確診，兩人之後一同送院。第8座其他個案均於11月23日發病。張竹君認為最初發病的病人在社區留得較久，可能在不自覺間污染了環境，病毒亦可能在住客有短距離接觸而空氣不流通時傳播

．衛生防護中心昨早（7日）在葵盛西邨第8座採集約20個環境樣本，全部新冠病毒檢測呈陰性，張竹君表示，有可能是因為大廈已大清洗多次

另外，張竹君表示，馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣累計4個單位共5名住客確診，涉及不同樓層和坐向，衛生防護中心認為該大廈個案「多咗啲」，故會向住客派發樣本瓶作新冠病毒檢測。

部分群組個案：

．歌舞群組新增13宗個案，其中一人是東華三院何玉清翠柳頤庭院友，群組累計逾660宗個案

．日出康城/啟德地盤群組新增兩宗個案，分別是工人及工人家屬，群組累計52宗個案

．東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍多兩名院友確診，群組累計60宗個案，包括40名院友、13名員工及一名員工的密切接觸者

．亞洲國際博覽館檢疫中心5號及7號館合共新增9宗確診，累計12宗個案，約80名密切接觸者要檢疫。早前有確診員工在工作期間被檢疫者弄破保護衣，張竹君表示，新增個案當中未聽聞有出現保護衣破損情況

．衛生防護中心4樓多兩名員工確診，另有一宗初步陽性個案，即合共有4人染疫；40多名工作人員要檢疫

．一田沙田店多3宗確診，另有6至7宗初步陽性，部分人疑因共用休息室傳播

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