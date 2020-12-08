陳肇始：行會通過法例框架　可強制檢測者逗留處所待結果　最長7天 (15:25)

食物及衛生局長陳肇始今午（8日）於記者會宣布，行政會議已通過法例框架修訂，當政府發出限制與檢測宣告，相關指定接受檢測者須逗留原定處所，直至所有人完成檢測及得知結果後才能離開。當得悉所有檢測結果後，政府會撤銷宣告，最長為期7天。
陳肇始指出，如封鎖的時間超過12小時，政府會為有需要者提供基本物資等支援，法例亦容許有特殊需要者，如緊急醫療需要，可向政府申請離開，但要遵守相關防疫規定。
社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜補充，會為須逗留原定處所而有需要的居民提供支援，包括提供基本食物、熱的飯餐、乾糧、救濟物品及用品等。
委任執法部門執行宣告內容
食物及衛生局常任秘書長（衛生）陳松青指出，限制與檢測宣告須符合特定風險評估才發出，須限制處所內的人流動及做強制檢測。宣告會以處所作基礎，發出後會於處所的出入口展示宣告，代表立即生效，並委任公職人員（包括執法部門）執行宣告內容。
限制與檢測宣告的內容包括：
．限制任何人離開或進入處所
．規定處所內的人作檢測
．如有需要，處所內的人轉移到指定地方檢測或待結果
．可要求處所內的人留在自己家居
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