陳肇始：行會通過法例框架　可強制檢測者逗留處所待結果　最長7天 (15:25)

陳肇始指出，如封鎖的時間超過12小時，政府會為有需要者提供基本物資等支援，法例亦容許有特殊需要者，如緊急醫療需要，可向政府申請離開，但要遵守相關防疫規定。

社會福利署助理署長（康復及醫務社會服務）葉巧瑜補充，會為須逗留原定處所而有需要的居民提供支援，包括提供基本食物、熱的飯餐、乾糧、救濟物品及用品等。

委任執法部門執行宣告內容

食物及衛生局常任秘書長（衛生）陳松青指出，限制與檢測宣告須符合特定風險評估才發出，須限制處所內的人流動及做強制檢測。宣告會以處所作基礎，發出後會於處所的出入口展示宣告，代表立即生效，並委任公職人員（包括執法部門）執行宣告內容。

限制與檢測宣告的內容包括：

．限制任何人離開或進入處所

．規定處所內的人作檢測

．如有需要，處所內的人轉移到指定地方檢測或待結果

．可要求處所內的人留在自己家居

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