浸大方仲賢涉藏雷射筆阻差圖妨礙司法　准保釋禁離港12月29日再訊 (13:25)

方仲賢在庭外見記者時表示，每天發生不公義的事變成香港人的日常，對於政府常指的希望修補撕裂，要將香港變回以前的香港。他認為是永遠不可能，又說如政府有心修補，就不會發生區議員、政治和社運人物的家人等被騷擾。他又說，如果有一天自己被判監，希望港人不要太難過，繼續堅持下去。

被告方仲賢（22歲）被控於去年8月6日，在深水埗鴨寮街和桂林街一帶的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有攻擊性武器，即10個能發出雷射光束的裝置。控罪另指稱，被告當晚於桂林街135號地下7-11便利店外，抗拒在正當執行職務的警務人員，即警署警長52338。

被告同時被控作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為，指稱被告於偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查前，把手提電話重新設置。

據了解，休班警員曾向被告出示委任證，被告涉快跑逃走，最終被捕。被告送院驗傷時，疑將手機放在袋內。至晚上，警員檢取被告的手機，發現有人以「重設」鍵刪去電話內的資料。

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