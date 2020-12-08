葵盛西邨爆疫　林鄭月娥認可處理得更好　將規定檢測者有結果前禁離開 (11:19)

葵盛西邨第8座爆發新型冠狀病毒群組感染個案，政府至昨晚（7日）才要求有多個單位住客確診的5樓全層居民檢疫，但早前已有居民攜行李自行撤離。特首林鄭月娥今早（8日）在行政會議前見記者，她承認就葵盛西邨個案可「處理得更好」，並稱行政會議今日會訂定規例，更明確賦權予食物及衛生局長限制身處出現爆發的處所的人，須在全部人完成檢測前逗留在相關處所內。
林鄭月娥表示，葵盛西邨第8座爆發情況符合她早前提及的情況，因在特定處所有感染爆發，有條件援引法例第599J章進行強制檢測，派出外展採樣人員到場為第8座居民採樣，要求居民在採樣完畢並陰性結果前不要離開家居，惟因當時相關法例未生效，故衛生防護中心認為未有法律基礎可進行有關安排，因此行會今日會訂定相關規例。
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